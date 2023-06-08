Российский шоумен Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Щемящие кадры, на которых видно спасенных собак и как люди спасаются от затопления, не оставили его равнодушным.
В подписи к фото он оставил разбитое сердце и напомнил поклонникам, что является "иноагентом".
В комментариях "появились" украинцы. Они поблагодарили Галкина за поддержку:
- "Большое спасибо за поддержку и человечность. Вы невероятный человек"
- "Рука не поднимается поставить лайк. Спасибо вам за поддержку Украины"
- "Максим, спасибо вам и Алле за вашу позицию и освещение реальных событий, происходящих в Украине"
- "Береги Господь вас и вашу семью"
Стоит отметить, что шоумен не проигнорировал слова благодарности от украинцев. Он ответил им в комментариях эмодзи в виде разбитого сердца и сложенных рук.
Позиция Максима Галкина по войне в Украине
Еще в начале полномасштабного российского вторжения Галкин с семьей уехал в Израиль, где выступал на концертах, а часть вырученных денег передавал украинским беженцам.
Он неоднократно в своих соцсетях освещал реалии войны в Украине, чем очень злил россиян. За это его признали "иноагентом" в РФ.
Долгое время шоумен радовался этому, однако позже обратился в суд с просьбой снять с него этот статус. Известно, что ему отказали.