Шоумен не смог остаться равнодушным к горю украинцев.

Российский шоумен Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Щемящие кадры, на которых видно спасенных собак и как люди спасаются от затопления, не оставили его равнодушным.

В подписи к фото он оставил разбитое сердце и напомнил поклонникам, что является "иноагентом".

В комментариях "появились" украинцы. Они поблагодарили Галкина за поддержку:

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"Большое спасибо за поддержку и человечность. Вы невероятный человек"

"Рука не поднимается поставить лайк. Спасибо вам за поддержку Украины"

"Максим, спасибо вам и Алле за вашу позицию и освещение реальных событий, происходящих в Украине"

"Береги Господь вас и вашу семью"

Стоит отметить, что шоумен не проигнорировал слова благодарности от украинцев. Он ответил им в комментариях эмодзи в виде разбитого сердца и сложенных рук.

Позиция Максима Галкина по войне в Украине

Еще в начале полномасштабного российского вторжения Галкин с семьей уехал в Израиль, где выступал на концертах, а часть вырученных денег передавал украинским беженцам.

Он неоднократно в своих соцсетях освещал реалии войны в Украине, чем очень злил россиян. За это его признали "иноагентом" в РФ.

Долгое время шоумен радовался этому, однако позже обратился в суд с просьбой снять с него этот статус. Известно, что ему отказали.

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