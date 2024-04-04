По сети ходят слухи, что американская звезда забеременела от актера "Дюны" Тимоти Шаламе.

Американская предпринимательница и модель Кайли Дженнер неоднократно была замечена в компании актера Тимоти Шаламе, который сыграл главную роль в фильме "Дюна". Следовательно, СМИ приписывают роман звездам, а также пишут о том, что она может быть беременна.

Все началось с того, что комик Дэниел Тош в своем подкасте рассказал о съемках модели в семейном реалити-шоу, где она беременна от Шаламе. Однако друзья Дженнер не подтвердили слухи.

Зато Тош указывает, что он узнал о беременности звезды от продавца в магазине в Малибу.

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"Это что-то безумное. Я пошел в продуктовый магазин в Малибу и разговаривал там с сотрудником... Я стараюсь этого избегать, но я разговаривал с этим парнем и спросил: "Почему вы вчера были закрыты?". "Шоу Кардашьян вчера снимало здесь финал сезона". Это будет большой финал. Этот случайный человек из продуктового магазина рассказал мне, что они сдали в аренду весь магазин, закрыли его. Это была сцена, когда Кайли показывает, что она снова беременна от Тимоти", - рассказал комик.

Еще один приближенный к Кайли человек заявил, что все слухи "на 100% ложные". Существует предположение, что Тош распространением такой информации пытался привлечь к себе внимание и увеличить аудиторию подкаста.

Отношения Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе

Об отношениях между Шаламе и Дженнер стало известно еще в прошлом году, однако пара давно не появляется на публике и по сети даже распространялись предположения об их расставании. Однако инсайдеры сообщили, что влюбленные до сих пор вместе, но решили не афишировать свои отношения. Они решили это после премии "Золотой глобус", когда сеть взорвалась комментариями из-за поцелуя знаменитостей.

"Тимоти не понравилось, что его поцелуй с Кайли на "Золотом глобусе" отвлек внимание от причины, по которой он пришел на премию. Его карьера набирает обороты, и он хочет позволить ей процветать, чтобы о нем судили, основываясь на его таланте, а не на том, с кем он встречается или не встречается", - поделился источник приближенный к паре.

Сама Дженнер также не желает больше показывать свои отношения и хочет, чтобы они оставались частными. У пары есть немало хейтеров, которые считают, что роман между звездами был нужен Шаламе из-за премьер его фильмов.

Стоит заметить, что в Instagram модели нет ни одного намека на беременность, она регулярно демонстрирует свою стройную фигуру и хвастается новыми проектами. Также на ее странице за последнее время нет постов с мужчинами и детьми.

Напомним, ранее в сети высмеяли имя сына Кайли Дженнер.

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