Композиция попала в мировые чарты.

Польский музыкант Cypis представил рэп-композицию "Putin", которая уже через пару дней стала безусловным трендом социальных сетей. Своей видеоработой артист показал протест против агрессии со стороны Кремля.

"Сегодня каждый из нас может быть полезным Украине. В рамках акции "Protest wyspiewany" вы можете помочь подарком, словом или творчеством", - прокомментировал рэпер Cypis.

Песня о президенте РФ Владимире Путине опубликована на Youtube-канале "Cypisolo". По состоянию на 16 марта там уже 7 миллионов просмотров.

Данную композицию быстро приняла аудитория, и сейчас это настоящий тренд TikTok. Кроме того, рэп-комппозиция "Putin" попала в чарты Spotify и Apple Music.

Напомним, еще один хит, который сейчас активно распространяется в соцсетях - "Доброго вечора, ми з України!". Его авторы получили награды в своем родном Кременчуге. Диджеи, которые создали хит, вдохновляющий украинцев на победу, уже стали звездами не только в родном городе, но и по всей стране.

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