Этот трек постоянно звучит в эфире круглосуточного информационного марафона.

Авторы трека "Доброго вечора, ми з України!" получили награды в своем родном городе. Диджеи, которые создали хит, вдохновляющий украинцев на победу, уже стали звездами не только в Кременчуге, но и по всей стране.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на сессии Кременчугского городского совета мэр Виталий Малецкий вручил знаки отличия "За заслуги перед городом" DJ ProBass (Артему Ткаченко) и DJ Hardi (Максиму Мокренко).

Как заявил мэр Малецкий, этот трек постоянно звучит в эфире круглосуточного информационного марафона, на нем создано более 230 тысяч видео роликов в соцсетях.

"Трек собрал десятки миллионов просмотров в различных адаптациях на видео-и аудио платформах и возглавил несколько международных музыкальных чартов. Трек "Ми з України" дает сегодня украинцам и нашим друзьям во всем мире невероятный заряд энергии, уверенность в Вооруженных Силах и близкой победе.

И мы невероятно гордимся тем, что авторами трека являются наши земляки-кременчужане! DJ ProBass (Артем Ткаченко) и DJ Hardi (Максим Мокренко) стали героями нашего времени. Сегодня на сессии городского совета я с радостью вручил ребятам заслуженные знаки отличия от города", - отметил Малецкий.

Артем Ткаченко награжден нагрудным знаком "За заслуги перед городом". Максим Мокренко получил нагрудный знак и благодарность городского головы Кременчуга.

Справка

Артем Ткаченко является автором неофициального гимна Кременчуга "В кожного з нас в серці він є", соучредитель фестиваля "Extreme zone", чемпион Украины по диджеингу.

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