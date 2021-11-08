Во время болезни певец заразил ею свою жену.

Известный украинский певец, народный артист Украины Павел Зибров рассказал о том, как болел коронавирусом год назад, и какие последствия болезни он чувствует сегодня.

В ноябре 2020 года Зибров в течение 11 дней лечился от коронавируса в государственной больнице, пишет "Обозреватель". Сейчас, признается он, у него нет столько сил, сколько было раньше, несмотря на выздоровление и восстановление.

"Сначала болел дома, но вижу, что проку мало - температура поднимается. Уже когда 38 с половиной, уже бегом в больницу. И больница меня спасла. Масочку кислородную надели - ой кайф", - вспоминает певец.

По словам Зиброва, его жена болела дважды: впервые ее заразил он, а во второй раз болезнь прошла в легкой форме - защищали антитела. Вакцинировались они китайской CoronaVac.

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"Две дозы лупанули коронаваком. Мы уже давно вакцинированы с коллективом, и семьи наши", - говорит он.

Говоря об антивакцинаторах, он связал отказ некоторых украинцев делать прививки с огромной пропагандой.

"Сарафанное радио - бабка сказала, придумала и все. Никуда мы не денемся, будем с этим жить. Надо вакцинироваться и жить полноценно. Тем более артистам, публичным людям, которые ходят на концерты", - подчеркнул заслуженный артист Украины.

Ранее Зибров поделился рецептом похудения, признавшись, что сбросил килограммы, работая на огороде.

Автор: Виолетта Орлова