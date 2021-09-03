Певец рассказал, что помогло ему сбросить килограммы во время карантина.

Пока одни артисты во время карантина набирают вес, украинский певец Павел Зибров регулярно упражнялся, чтобы избавиться от лишних килограммов, работая на своем огороде.

Об этом сообщает "ТаблоID".

"Возможно, набрал пару килограмм, но сразу сбросил, работая на огороде", - сказал 64-летний артист за кулисами шоу "Поют все!".

Посаженное на своей земле после тщательного ухода становится твоим родным дитем, утверждает Зибров.

Читайте также"Не уважает законы": Павел Зибров жестко "разнес" Интер за русский перевод рекламы Винника"Я это люблю. Мне это интересно ... Я - сельский парень, у меня был большой огород, большой сад, куры и все прочее, поэтому для меня это не проблема", - признался певец.

Он уверяет, что не занимается по специальным программам по борьбе с лишним весом.

"Мой спорт - это бильярд и карты. А еще я кручу дискотеку. Мы назвали ее в мою честь и крутим мои песни и мировые хиты 80-ых", - добавил Павел Зибров.

Напомним, ранее в этом году артист пожаловался на организаторов праздничного концерта ко Дню Независимости Украины, которые не пригласили Зиброва выступать, поскольку он якобы "с характером", "себе на уме" и не придерживается режиссерской задумки.

Автор: Станислав Кожемякин