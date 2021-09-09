Артист встречался со своими поклонницами, но ничем серьезным это не закончилось.

Украинский артист Павел Зибров рассказал, что в период своей бешеной популярности он пользовался спросом у девочек. Так, у него было очень много симпатичных поклонниц.

Об этом он сказал на YouTube-канале DOROTYE.

По словам Зиброва, он заводил романы с поклонницами. Но ничем серьезным это не заканчивалось так как он боялся, что ему снова разобьют сердце. Напомним, когда Зибров вернулся из армии, то узнал, что его супруга ему изменила со своим студентом. Так, женщина ушла к молодому парню, бросив Павла. И тогда он даже начал страдать алкоголизмом.

"Были интересные девушки, но, если, не дай Бог, кто-то в Киеве у меня оставлял тапочки, зубную щетку, я так думал: "Все, это она хочет кольцо". И я говорил, что надолго уезжаю на гастроли. Врал, конечно, что еду в Сибирь на месяц, на Дальний Восток", – признался Зибров.

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Первой женой Зиброва была Татьяна, которая собственно и ушла от него к своему студенту. В этом браке у Павла родился сын Сергей.

Второй раз артист женился на Марине Зибровой, которая сейчас работает директором, режиссером и художником по костюмам в театре Павла Зиброва. У них есть 24-летняя дочь Диана.

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Автор: Диана Могилевич