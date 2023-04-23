Ведущая часто получает такие вопросы.

Украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина рассказала, есть ли у нее президентские амбиции. По словам звезды, ее постоянно об этом спрашивают, однако она не может понять, почему.

Размышлениями о президентстве Ефросинина поделилась в Stories, во время общения с фанатами. Они писали ей вопросы, а та выбирала наиболее интересные и давала на них ответ.

"Может, вы станете нашим следующим президентом? Вы вдохновляете что-то менять в жизни", - написал один из фанатов Ефросининой.

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Ведущая задала вопрос в ответ. Она не стала четко говорить, пойдет ли в президенты. Однако Ефросинина намекнула, почему именно может колебаться с таким решением. По ее мнению, за женщину могут не проголосовать.

"Таких вопросов почему-то очень много. Друзья, вы шутите? Вы серьезно считаете, что наше общество готово проголосовать за женщину?" - написала Ефросинина.

Ефросинина часто говорит со своими фанатами на важные и острые темы. В частности, она борется за права женщин и помогает тем, кто пострадал от насилия.

Напомним, ранее Ефросинина поставила точку в вопросе о сестре, живущей в РФ. Ведущая отметила, что она не может отвечать за поступки других людей.

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