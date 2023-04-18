Ведущая отметила, что она не может отвечать за поступки других людей.

Украинская ведущая Маша Ефросинина рассказала, чувствует ли она вину и ответственность за то, что ее сестра Лиза Ющенко живет в РФ и не выступила против полномасштабной войны. Ее постоянно спрашивают о родственнице, с которой раньше у нее были теплые отношения. Поэтому эта тема ведущей не очень приятная.

В новом интервью для LIGA.net Ефросинина поставила точку в этом вопросе. Она отметила, что получает немало хейта, однако не может нести ответственность за другого человека.

"Я постоянно, ежедневно сталкиваюсь с тем, что обо мне говорят плохое", - признала Ефросинина.

Видео дня

Ведущая подчеркнула, что ее сестра - взрослая женщина. По словам Ефросининой, она может отвечать только за своего сына, потому что он еще маленький.

"Как я могу отвечать за поступки другого человека? Единственное, за что я могу отвечать, это, пожалуй, что за действия моего сына. Я даже уже за поступки моей дочери не могу отвечать, потому что ей 19 лет, 20 будет. А как я могу нести ответственность за действия женщины, которой 37 лет, у которой своя семья, свои двое детей?" - подчеркнула звезда.

Напомним, ранее Ефросинина рассказала об отношениях с родной сестрой, которая в Москве. По словам ведущей, ее общение с родственницей сведено почти к нулю.

Вас также могут заинтересовать новости: