Звездная дочь давно уехала за границу, и сейчас она живет в Европе.

Известная украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина впервые за долгое время рассказала о жизни своей дочери, которая на днях приехала в Украину на новогодние праздники. Знаменитость поделилась, в какой стране и какое образование получает девушка.

Не секрет, что 20-летняя Нана избегает публичности, в отличие от ее мамы, и редко появляется в соцсетях Ефросининой. Однако в этот раз, вероятно, с разрешения дочери Мария раскрыла некоторые подробности из жизни девушки. В комментарии для OBOZ.UA звезда рассказала, что сейчас Нана учится в Амстердаме, Нидерланды. Там она изучает политологию в университете, в который поступила еще до начала полномасштабного вторжения.

"Сейчас к нам с сыном приехала дочь Нана - мы уже трое. Еще до большой войны она стала студенткой университета в Амстердаме. Собственно, в январе 2022 года мы получили подтверждение о поступлении. Первые полгода вторжения была со мной и Сашей за границей. И в сентябре 2022-го я привезла ее в Амстердам. Она учится на политолога. Это ее выбор, потому что всегда интересовалась перестройкой мира", - поделилась телезвезда.

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Ведущая не скрывает своего счастья от приезда дочери. Родные давно не виделись, поэтому возвращение Наны в Украину было долгожданным. Сейчас Мария наслаждается временем с девушкой и 10-летним сыном Александром, а также надеется встретить Новый год в полном семейном составе с мужем Тимуром Хромаевым, который служит в ВСУ с 2022 года.

"Нана - одна из лучших моих собеседниц, с ней очень классно. Мы сейчас каждый вечер чаевничаем, разговариваем. Видимся, к сожалению, не так часто, каникулы у нее бывают всего несколько раз в год. Вот сейчас как раз один из таких счастливых периодов", - добавила блогерша.

Напомним, ранее Ефросинина показала, как на Рождество пряталась с 10-летним сыном от вражеской атаки в метро. Знаменитость поделилась своими мыслями после очередного утра, проведенного в укрытии.

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