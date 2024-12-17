Девочка приехала на праздники в Украину.

Дочь известной украинской ведущей и блогера Маши Ефросининой - 20-летняя студентка Нана - впервые за долгое время приехала в Украину. Знаменитость показала, как встретила девушку, с которой давно не виделась дома.

Как известно, Нана живет и учится за границей, поэтому у нее нет возможности часто приезжать в родной Киев и видеться с родителями. Однако сегодня, 17 декабря, в своем Instagram Ефросинина сообщила, что дочь наконец вернулась домой. Девушка не является частой гостьей в соцсетях звездной мамочки, однако этот раз был исключением.

На трогательных кадрах, которые опубликовала ведущая, она показала первую встречу с дочкой после длительной разлуки. Мария, только увидев Нану, сразу бросилась в ее объятия и начала ее целовать. Звезда не сдерживала эмоций и заметно, что она была очень счастлива снова увидеться с родным человеком.

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В подписи блогер сообщила, что дочь проведет новогодние праздники в семейном кругу, в частности, с мамой и 10-летним братом Александром. Вместе они будут ждать и своего папу и мужа Ефросининой - военного Тимура Хромаева.

"А еще третий год подряд праздники для меня имеют значение только, если случается возможность собраться вместе всей моей семье. Сегодня плюс дочка! Осталось намечтать Тимура!" - написала Мария.

К слову, в 2021 году Нана переехала из Украины в Канаду, где училась в колледже. Однако из-за пандемии COVID-19 она решила продолжать получать образование в Европе. Девушка поступила в университет в Нидерландах. Звездной дочери не нравится публичность, поэтому Ефросинина, которая поддерживает позицию дочери, почти не показывает ее поклонникам.

Напомним, ранее Маша Ефросинина рассказала об отношениях на расстоянии с мужем-военным. Она также ответила, что им помогает поддерживать связь.

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