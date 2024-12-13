Старшая дочь Оли Поляковой - 19-летняя Маша - показала новое фото с бойфрендом.
Девушка опубликовала в своем Instagram совместный кадр с избранником, имя которого пока не называет. На фотографии влюбленные позируют вместе с домашним любимцем молодой артистки. Парень нежно обнимает Машу и улыбается.
Сама же дочь Поляковой лаконично подписала этот кадр, добавив лишь смайлик в виде белого сердечка.
Реакция подписчиков
Подписчики начали активно комментировать фотографию Маши Поляковой и писать комплименты:
- "Вау, какие вы красивые"
- "Какая гармоничная пара"
- "Это уже полноценная семья"
- "Очень милые"
- "Классные, счастья вам".
К слову, ранее девушка рассказывала о своем избраннике, с которым в отношениях более 8 месяцев. Маша отмечала, что они уже живут вместе, а любимый работает в ИТ-сфере. По ее словам, родители не вмешиваются в личную жизнь и поддерживают выбор дочери. Кстати, она уже познакомилась с мамой и отцом своего парня.
Напомним, ранее старшая дочь Поляковой ответила, как будет продолжать отношения с парнем после выезда в США.