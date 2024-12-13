Девушка опубликовала романтический кадр в сети.

Старшая дочь Оли Поляковой - 19-летняя Маша - показала новое фото с бойфрендом.

Девушка опубликовала в своем Instagram совместный кадр с избранником, имя которого пока не называет. На фотографии влюбленные позируют вместе с домашним любимцем молодой артистки. Парень нежно обнимает Машу и улыбается.

Сама же дочь Поляковой лаконично подписала этот кадр, добавив лишь смайлик в виде белого сердечка.

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Реакция подписчиков

Подписчики начали активно комментировать фотографию Маши Поляковой и писать комплименты:

"Вау, какие вы красивые"

"Какая гармоничная пара"

"Это уже полноценная семья"

"Очень милые"

"Классные, счастья вам".

К слову, ранее девушка рассказывала о своем избраннике, с которым в отношениях более 8 месяцев. Маша отмечала, что они уже живут вместе, а любимый работает в ИТ-сфере. По ее словам, родители не вмешиваются в личную жизнь и поддерживают выбор дочери. Кстати, она уже познакомилась с мамой и отцом своего парня.

Напомним, ранее старшая дочь Поляковой ответила, как будет продолжать отношения с парнем после выезда в США.

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