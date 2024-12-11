Маша Кондратенко поддерживает отношения только с Настей.

Украинская певица Маша Кондратенко, которая запомнилась зрителям участием в "Голосе страны", рассказала о своих отношениях с бывшими наставниками - Потапом и Настей Каменских. В откровенном интервью изданию "Фокус" она призналась, что поддерживает связь только с Настей.

"Я не могу сказать, что мы активно общаемся с Настей Каменских, но мы всегда поддерживаем релизы друг друга, премьеры. Я уважаю ее как артистку, как певицу, она очень талантливая, и я с детства любила ее творчество", - поделилась Маша.

Интересно, что в 2020 году, когда Маша участвовала в "Голосе страны", она побывала в командах всех четырех тренеров: Потапа, Насти Каменских, Монатика и Дана Балана. Однако, как видим, тесные отношения сохранились только с Настей.

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О причинах отсутствия общения с Потапом Маша не упомянула. Возможно, это связано с его длительным отсутствием в Украине во время полномасштабной войны, которая вызвала критику со стороны некоторых поклонников и коллег.

Кто такая Маша Кондратенко

Маша Кондратенко - это украинская певица, которая стала известной благодаря участию в вокальном шоу "Голос страны" в 2020 году.

Она исполняет песни в разных жанрах, включая поп, соул и джаз. Маша пишет собственные песни, которые отличаются искренностью и глубиной. Она сотрудничала с такими известными артистами, как NK и POSITIFF.

Напомним, Маша Кондратенко призналась, почему выдавала себя за Klavdia Petrivn.

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