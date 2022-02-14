Продюсер также рассказал, какие голоса ищет на проекте.

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко в эксклюзивном интервью УНИАН рассказал, кого из тренеров двенадцатого сезона шоу "Голос страны" считает своим конкурентом, а также рассказал, каких участников хочет видеть в своей команде.

По словам Потапа, в шоу он в первую очередь продюсер, а не артист. Поэтому предпочитает заниматься своими подопечными, а не конкурировать с другими тренерами - Надей Дорофеевой, Олей Поляковой и Святославом Вакарчуком.

"Я ни с кем не конкурирую, ведь я в первую очередь тренер-продюсер, а не тренер-артист. Иногда даже чувствую себя как в кресле бизнес-класса, откуда я с любопытством наблюдаю за тем, как мои коллеги коммуницируют между собой", - сказал Потап.

Также он добавил, что ищет в свою команду честные голоса: "Я вообще за честную отдачу на сцене и в каждой секунде работы артиста-вокалиста. По первым выпускам слепых прослушиваний вы, наверное, заметили, что хорошие голоса разворачивают практически все кресла".

Напомним, дочь Константина Меладзе произвела фурор на шоу "Голос страны".

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