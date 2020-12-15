Певица часто эпатирует публику.

Украинская певица MARUV опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке она позирует, сидя на диванчике возле ёлки. Она повернулась спиной к камере, подогнула под себя ножки и села на них. При этом звезда надела черный полупрозрачный эротический халатик, сквозь который просвечивалась ее попа. Также певица заколола свои волосы бантиком.

"Идеальный подарок под ёлкой был бы", "Упакуйте мне ее", "Вау, очень красивая", - написали поклонники.

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Автор: Диана Могилевич