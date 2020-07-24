"Секс-богиня": MARUV завела сеть новыми горячими фото

Поклонники певицы назвали ее королевой и красоткой.

Украинская певица MARUV порадовала поклонников новой серией пикантных снимков.

Читайте такжеЭпатажная MARUV показала круглую попу в шпагатеФото исполнительница опубликовала в своем Instagram.

«Ты застрелил меня однажды, детка, я застрелила тебя», – написала она в подписи к фото

Подписчикам певицы снимки понравились. «Королева», «Красотка», «Ваш стиль как особый вид искусства», «Богиня», «Секс-богиня», – указали они в своих комментариях.

Ранее УНИАН писал, как эпатажная MARUV соблазнила фанатов эротическим платьем в сетку.

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