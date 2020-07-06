цей матеріал доступний українською

Эпатажная MARUV соблазнила фанатов эротическим платьем в сетку

17:21, 06 июля 2020
Звезды
329 0
Марув показала фото / фото instagram.com/maruvofficial

На снимке певица предстала в черном купальнике, бюст которого переплетался через шею. Наверх MARUV надела черное сетчатое платье, которое придало образу большей сексуальности и загадочности. Завершили дерзкий образ модные очки в виде треугольников и соломенная шляпа.

Певица показала фигуру / фото instagram.com/maruvofficial

Как сообщал УНИАН, MARUV в кожаном бюстгальтере показала сексуальную фигуру.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter