Эпатажная MARUV соблазнила фанатов эротическим платьем в сетку
17:21, 06 июля 2020Звезды
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Певица опубликовала новое фото.
Марув показала фото / фото instagram.com/maruvofficial
Украинская певица MARUV опубликовала в Instagram новое фото, на котором позирует в єротическом платье в сетку.
На снимке певица предстала в черном купальнике, бюст которого переплетался через шею. Наверх MARUV надела черное сетчатое платье, которое придало образу большей сексуальности и загадочности. Завершили дерзкий образ модные очки в виде треугольников и соломенная шляпа.
Певица показала фигуру / фото instagram.com/maruvofficial
Как сообщал УНИАН, MARUV в кожаном бюстгальтере показала сексуальную фигуру.
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