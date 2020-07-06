Эпатажная MARUV соблазнила фанатов эротическим платьем в сетку

Певица опубликовала новое фото.

Украинская певица MARUV опубликовала в Instagram новое фото, на котором позирует в єротическом платье в сетку.

На снимке певица предстала в черном купальнике, бюст которого переплетался через шею. Наверх MARUV надела черное сетчатое платье, которое придало образу большей сексуальности и загадочности. Завершили дерзкий образ модные очки в виде треугольников и соломенная шляпа.

Как сообщал УНИАН, MARUV в кожаном бюстгальтере показала сексуальную фигуру.

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