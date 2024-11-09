Знаменитости было 69 лет.

В среду, 6 ноября, умер известный американский актер Тони Тодд. На момент смерти артисту, известному по ролям в фильмах ужасов, в частности, "Пункт назначения", "Кэндимен" и "Ночь живых мертвецов", было 69 лет.

Как пишет издание People, сегодня представитель знаменитости официально подтвердил его уход в мир иной. По его словам, Тони провел последние дни своей жизни в своем доме в Калифорнии, США. При этом его менеджер не стал раскрывать, что именно стало причиной смерти Тодда. Издание Variety сообщает, что у кинозвезды осталось двое детей: дочь Ариана и сын Алекс.

О смерти актера также сообщила его коллега - американская артистка Вирджиния Мэдсен. Она почтила память Тони, опубликовав архивное фото со съемок с ним. К слову, актеры вместе снимались в ленте "Кэндимен".

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"Действительно поэтический человек. Голос, от которого можно было легко потерять сознание. Благодаря Бернарду Роузу мы действительно создали готический роман. Вот почему фильм живет. Нежная душа с глубоким знанием искусства. Ему нравились поклонники, и он никогда не стеснялся, когда фанаты подходили к нему, чтобы сфотографироваться. Редкий актер, который позволял себе быть открытым к вниманию публики", - высказалась о Тодде Вирджиния.

Что известно о Тони Тодде

Актер стал известным благодаря роли антагониста в культовом хорроре 1992 года "Кэндимен". Он повторно сыграл эту роль в перезапуске ленты 2021 года. Также он снимался в оскароносной картине "Взвод".

Тони появлялся во многих других фильмах и сериалах. Его роли в фильмах "Пункт назначения" (серия картин, где он сыграл мистического персонажа Уильяма Бладаворта), сериале "Звездный путь" и "Сновидение" известны на весь мир. Он посвятил более 30 лет своей жизни кино и в целом снялся в более 100 картинах.

Тодд также занимался озвучкой видеоигр и анимационных проектов, в частности, Call of Duty, Half-Life, "Человек-паук 2", "Dota 2" и "Трансформеры: Возрождение падших".

Напомним, ранее на фронте трагически погиб харьковский музыкант. Николай Состин мобилизовался в августе этого года, а до службы в ВСУ он играл на баранах в нескольких группах.

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