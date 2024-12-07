Мария призналась, что из-за нехватки средств, возможно, даже освоит новую профессию.

Российская актриса Мария Машкова, наиболее известная по сериалу "Не родись красивой", которая ранее отреклась от отца путиниста Владимира Машкова, пожаловалась на финансовое положение за рубежом. Артистка поделилась, что из-за нехватки средств раздумывает даже над тем, чтобы освоить новую профессию.

Как известно, звезда уже несколько лет живет в США. Актриса уже не надеется, что когда-то она сможет вернуться в РФ, хотя считает себя частью страны-агрессора. В последнем интервью, как пишут пропагандистские Telegram-каналы, она призналась, что столкнулась с трудностями в поиске работы и заработка. Машкова приняла решение, что больше не будет ставить русскоязычные спектакли за рубежом, поскольку это не приносит ей большого дохода.

"Мне тяжело. Я действительно считаю себя частью России, хотя я сейчас перешла уже в ту фазу, когда я не питаю иллюзий, что я вернусь когда-то. Сейчас у меня нет иллюзий, что все будет, как раньше. Я не знаю, как жить дальше, я не знаю, как работать дальше, спектакли на русском языке я ставить больше не буду", - поделилась знаменитость.

По ее словам, спектакль "Надеждины", вероятно, станет последним в ее карьере, по крайней мере в ближайшее время, потому что она решила завершить деятельность в этом направлении. Из-за проблем с деньгами Мария не знает, как жить дальше. Артистка пытается получить роли в американском кино и спектаклях, однако пока это безрезультатно.

Чтобы прокормить двоих детей, с которыми она живет в США, ей нужны немалые финансы, поэтому Мария задумывается над тем, чтобы сменить профессию.

"Я продолжаю работать и участвовать в американских проектах, но не все зависит от меня. На это надеяться, имея двоих детей, я не буду. Возможно, мне придется освоить новую профессию", - добавила Машкова.

К слову, актриса в первые дни полномасштабного российского вторжения осудила путинский режим и нападение оккупантов. С 2022 года Мария поддерживает украинцев и из-за разных политических взглядов даже отреклась от своего отца Машкова. Он, как известно, является фанатом Путина и призвал и свою дочь перейти на сторону захватчиков.

Напомним, ранее Мария Машкова впервые встретилась с сестрой из Украины. Женщины провели время вместе в Кишиневе.

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