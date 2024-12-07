Российская актриса Мария Машкова, наиболее известная по сериалу "Не родись красивой", которая ранее отреклась от отца путиниста Владимира Машкова, пожаловалась на финансовое положение за рубежом. Артистка поделилась, что из-за нехватки средств раздумывает даже над тем, чтобы освоить новую профессию.
Как известно, звезда уже несколько лет живет в США. Актриса уже не надеется, что когда-то она сможет вернуться в РФ, хотя считает себя частью страны-агрессора. В последнем интервью, как пишут пропагандистские Telegram-каналы, она призналась, что столкнулась с трудностями в поиске работы и заработка. Машкова приняла решение, что больше не будет ставить русскоязычные спектакли за рубежом, поскольку это не приносит ей большого дохода.
"Мне тяжело. Я действительно считаю себя частью России, хотя я сейчас перешла уже в ту фазу, когда я не питаю иллюзий, что я вернусь когда-то. Сейчас у меня нет иллюзий, что все будет, как раньше. Я не знаю, как жить дальше, я не знаю, как работать дальше, спектакли на русском языке я ставить больше не буду", - поделилась знаменитость.
По ее словам, спектакль "Надеждины", вероятно, станет последним в ее карьере, по крайней мере в ближайшее время, потому что она решила завершить деятельность в этом направлении. Из-за проблем с деньгами Мария не знает, как жить дальше. Артистка пытается получить роли в американском кино и спектаклях, однако пока это безрезультатно.
Чтобы прокормить двоих детей, с которыми она живет в США, ей нужны немалые финансы, поэтому Мария задумывается над тем, чтобы сменить профессию.
"Я продолжаю работать и участвовать в американских проектах, но не все зависит от меня. На это надеяться, имея двоих детей, я не буду. Возможно, мне придется освоить новую профессию", - добавила Машкова.
К слову, актриса в первые дни полномасштабного российского вторжения осудила путинский режим и нападение оккупантов. С 2022 года Мария поддерживает украинцев и из-за разных политических взглядов даже отреклась от своего отца Машкова. Он, как известно, является фанатом Путина и призвал и свою дочь перейти на сторону захватчиков.
Напомним, ранее Мария Машкова впервые встретилась с сестрой из Украины. Женщины провели время вместе в Кишиневе.