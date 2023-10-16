Девушки провели вместе время в Кишиневе.

Российская актриса, осудившая полномасштабное вторжение РФ в Украину, Мария Машкова встретилась со своей сестрой Милой Зеленской, которая родилась и живет в Украине.

Девушки узнали о существовании друг друга совсем недавно. Мила, узнав о Марии, решила ей написать. И вот сейчас они впервые встретились в Кишиневе.

"К 40 годам найти младшую смешную, умную, добрую и смелую сестру - это очень мощный опыт. Спасибо нашей прапрабабушке из Кишинева Миле Зеленской. И спасибо каждому, кто встречается нам на пути последнюю неделю... Ежедневное. Ежесекундное. Чудо", - подписала фото с сестрой Машкова.

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Известно, что Мила Зеленская родом из Харькова. В начале войны она выехала с сыном в Австрию. Однажды Мила просматривала видео на YouTube и заметила выпуск с путинистом Владимиром Машковым, который говорил, что его бабушку звали Надежда Зеленская. Тогда у Милы сложился пазл и она поняла, что они родственники.

Однако писать Владимиру она не стала. Она написала его дочери Марии, которая осуждает геноцид украинского народа и даже перестала общаться с отцом из-за разных политических взглядов.

Напомним, ранее Маша Машкова заявила, что боится возвращаться на родину.

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