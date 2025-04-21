Также стало известно, где сейчас находится девушка.

В скандальном деле украинской модели Марии Ковальчук, которую нашли в Дубае с многочисленными переломами и без документов, появились новые детали.

Известно, что в конце марта полиция Украины открыла уголовное дело после инцидента с 20-летней девушкой. И пока продолжается расследование, российская модель Татьяна Можегова рассказала свою версию событий в Дубае. В видео на YouTube она отметила, что на вечеринке вместе с Марией было еще две девушки. Их судьба остается неизвестной и вероятно, они также могли получить травмы и стать жертвами насилия.

Она добавила, что Ковальчук могла не понимать, что вечеринка закончится опасностью для нее, ведь ее приглашали на якобы "мероприятие с музыкой и общением". Также россиянка добавила, что вероятно сейчас происходит давление на мать пострадавшей украинки, и по слухам, ей якобы пообещали деньги в виде двух миллионов долларов за неразглашение дела дальше.

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Что известно об инциденте с Марией Ковальчук

Мария прилетела в ОАЭ из-за модельной работы еще в декабре 2024 года. Однако в марте подруга-россиянка Ангелина Дорошенкова сообщила о ее внезапном исчезновении. По словам девушки, они последний раз виделись на вечеринке, где модель познакомилась с людьми из модельного бизнеса. Затем Ковальчук не выходила на связь и только через 10 дней ее нашли с переломами ног, позвоночника и рук. Также у модели не было с собой документов и телефона. Родные Марии считают, что она могла попасть в сексуальное рабство.

К слову, сейчас ее состояние оценивают как стабильное. По слухам, она находится в Украине.

Напомним, ранее "Мисс Украина Вселенная" Анастасия Суббота шокировала фото после избиения мужем.

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