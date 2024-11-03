Стало известно, кто родился у знаменитости.

Известная австралийская актриса, звезда фильмов "Барби" и "Отряд самоубийц" Марго Робби, которая сыграет главную роль в экранизации "Грозового перевала", впервые стала мамой. СМИ раскрыли пол первенца артистки.

Как сообщает издание Daily Mail, малыш появился на свет еще 17 октября, но известие, что 34-летняя голливудская актриса родила ребенка, распространилось только сейчас. По данным СМИ, у Робби и ее мужа - британского продюсера и режиссера Тома Акерли - родился сын. Мальчик появился на свет чуть раньше запланированного срока.

Инсайдеры указывают, что у Марго, ее сына и мужа "все хорошо". На днях родители звездных супругов планируют навестить их, чтобы познакомиться с внуком. Сама артистка пока не подтверждала появление на свет ее первенца.

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Кстати, во время беременности Робби также не была активной в соцсетях и не появлялась на светских мероприятиях в новом статусе. О ее беременности стало известно благодаря папарацци, которые неоднократно фотографировали ее с округлым животиком.

К слову, Марго и Том познакомились в 2013 году во время съемок фильма "Французская сюита", где Акерли был помощником режиссера, а его будущая избранница играла роль. Звезды сразу начали общаться и построили дружеские отношения. Они рассказывали, что их "объединяли похожие взгляды на жизнь, чувство юмора и искренность". Уже через год пара официально подтвердила, что они находятся в отношениях, а в 2016 году сыграла свадьбу в Австралии.

Напомним, ранее Марго Робби появилась на публике беременной. Актриса показалась в компании своего возлюбленного.

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