Впервые в новом статусе: звезда 'Барби' Марго Робби появилась на публике беременной (фото)

Актриса показалась в компании своего возлюбленного.

Известная австралийская актриса, звезда фильмов "Барби" и "Отряд самоубийц" Марго Робби, которая беременна первенцем, впервые появилась на публике в новом статусе. Будущую мамочку застали папарацци в Лондоне.

Вместе со своим мужем - британским кинопродюсером Томом Акерли - знаменитость побывала на турнире "Уимблдон-2024". Местные фотографы заметили звездных супругов и сделали несколько кадров. Пара наблюдала за игрой на трибунах. Влюбленные мило обнимались и общались друг с другом. У Робби был заметно округлившийся животик.

Как пишет издание ELLE, Марго выбрала для себя черно-белое драпированное асимметричное платье в горошек от бренда Alaïa. Актриса дополнила свой образ туфлями мюли и черной сумкой.

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Лицо, приближенное к звездам, рассказало изданию People, что Акерли и Робби наслаждаются новым для себя периодом жизни и с нетерпением ждут появления на свет первенца. По словам инсайдеров, они "мечтали о детях уже давно".

"Семья много значит для них обоих, и было понятно еще на ранних стадиях отношений - они действительно хотят быть родителями", - указал источник.

Что известно о браке Марго Робби и Тома Акерли

Пара познакомилась в 2013 году. Тогда актриса только начинала свой творческий путь. Она приехала в Лондон на съемки фильма "Французская сюита". На проекте Том работал помощником режиссера.

Звезды сразу же начали общаться и построили дружеские отношения. Как делились знаменитости их "объединяло не только общее увлечение кино, но и схожие взгляды на жизнь, чувство юмора и искренность".

Со временем у актрисы и продюсера возникли чувства и в 2014 году они оценочно объявили об отношениях. Через два года пара обручилась в Австралии.

Напомним, ранее мы писали, что Марго Робби получит самую престижную кинопремию в Австралии.

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