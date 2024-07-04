Инна Белоконь поделилась кадрами с прогулки с ребенком.

Известная актриса, "мама" Верки Сердючки Инна Белоконь, которая в апреле впервые стала бабушкой, поделилась кадрами с младенцем. Знаменитость похвасталась новым статусом и показала, как проводит время с внучкой.

Три месяца назад единственная дочь артистки Яна родила первенца. Имени девочки, как и ее лица, звездная семья пока не разглашает. Белоконь вообще редко делится семейным контентом в сети, но в этот раз сделала исключение. В своем Instagram она решила показать кроху.

Яна сфотографировала звездную бабушку и опубликовала кадр с самыми родными людьми. Инна показалась на кадре в стильном летнем костюме и с леопардовой повязкой на голове. Женщины решили прогуляться с малышкой в одном из столичных парков.

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На фото Белоконь позировала возле коляски, где отдыхала ее внучка. Она сделала репост поста дочери и похвасталась новым статусом перед поклонниками.

К слову, дочь звезды вышла замуж в октябре прошлого года. Впервые о своей беременности она объявила аж в марте 2024 года, почти перед родами. Личность мужа Яны не раскрывают.

Напомним, ранее дочь "мамы" Верки Сердючки впервые показала своего мужа-красавца.

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