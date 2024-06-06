Дочь 'мамы' Верки Сердючки впервые показала своего мужа-красавчика

Пара расписалась более полугода назад.

Сценическая мама Верки Сердючки - Инна Белоконь - более полугода назад выдала свою единственную дочь Яну замуж. Девушка вместе со своим женихом сыграла пышную свадьбу, однако она не спешила показывать его общественности в соцсетях.

Какое-то время Яна публиковала свадебные фотографии, на которых ее избранника видно только со спины. Сейчас же она решилась рассекретить его личность.

Так, на своей странице в Instagram девушка обнародовала еще одну фотографию, сделанную в значимый для их пары день, где ее супруг позирует лицом к камере.

Видео дня

На кадре Яна и ее любимый мужчина идут по дорожке среди гостей, а она засыпают их конфетти. Заметно, что пара счастлива вместе и рада разделить этот день со своими родными и близкими людьми.

Интересно, что подписывать снимок девушка не стала. Она лишь добавила в описании к фото знак бесконечности, который символизирует вечную любовь.

Напомним, ранее стало известно о том, что Инна Белоконь стала бабушкой. Ее дочь Яна родила первенца.

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