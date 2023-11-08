Артистка Инна Белоконь, более известная как "мама" Верки Сердючки, выдала дочь замуж. На своей странице в Instagram она поделилась счастливыми фото дочери и ее избранника.
Для такого важного события девушка по имени Яна выбрала стильное свадебное платье с глубоким декольте и длинным рукавом. Она сделала лаконичную прическу в виде пучка и надела на голову ободок и фату.
Ее возлюбленный предстал в черном костюме и белой рубашке. Туфли он подобрал в тон образа.
Заметно, что пара очень счастлива. Они широко улыбаются на камеру.
Поклонники засыпали пару поздравлениями. В комментариях они написали:
- "Мои поздравления! Желаю только счастья"
- "Какое счастье! Мира, согласия, любви"
- "Какая красивая пара"
- "Счастья на долгие годы"
- "Новая семья, любовь, праздник. Важное событие в жизни. Это прекрасно"
Напомним, ранее певица Светлана Лобода засветила обручальное кольцо. Поклонники заподозрили, что она вышла замуж.