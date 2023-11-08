Когда именно состоялась свадьба - неизвестно.

Артистка Инна Белоконь, более известная как "мама" Верки Сердючки, выдала дочь замуж. На своей странице в Instagram она поделилась счастливыми фото дочери и ее избранника.

Для такого важного события девушка по имени Яна выбрала стильное свадебное платье с глубоким декольте и длинным рукавом. Она сделала лаконичную прическу в виде пучка и надела на голову ободок и фату.

Ее возлюбленный предстал в черном костюме и белой рубашке. Туфли он подобрал в тон образа.

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Заметно, что пара очень счастлива. Они широко улыбаются на камеру.

Поклонники засыпали пару поздравлениями. В комментариях они написали:

"Мои поздравления! Желаю только счастья"

"Какое счастье! Мира, согласия, любви"

"Какая красивая пара"

"Счастья на долгие годы"

"Новая семья, любовь, праздник. Важное событие в жизни. Это прекрасно"

Напомним, ранее певица Светлана Лобода засветила обручальное кольцо. Поклонники заподозрили, что она вышла замуж.

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