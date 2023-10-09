Он остается в Израиле, несмотря на войну.

Российский шоумен и комик Максим Галкин вновь вышел на связь с поклонниками и показал, как вместе с детьми прятался в бомбоубежище из-за обстрелов в Израиле.

Он опубликовал фотографию, на которой двойняшки Лиза и Гарри сидят на уютном диване. Вероятно, звездные супруги обустроили укрытие на территории своего дома.

Кроме того, на снимке заметно, что дети улыбаются. Вероятно, именно Галкин подбадривает их и вселяет надежду на то, что война в Израиле скоро закончится и боевики ХАМАСа перестанут терроризировать страну и жителей.

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Максим Галкин - последние новости

8 октября в сети появилось фото, на котором Галкин и Пугачева находятся в аэропорту Израиля. РосСМИ начали распространять информацию, что супруги бегут из страны из-за войны.

Однако сегодня шоумен вышел на связь и рассказал, что вместе с семьей остается на своей родине. Он верит в победу Израиля и готов этому способствовать.

Кроме того, он сказал, что пошел бы на фронт, если бы у него были соответствующие навыки и в этом была бы необходимость. Однако пока он считает, что полезнее в тылу.

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