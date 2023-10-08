Вероятно, они испугались за себя и своих детей.

Российского шоумена Максима Галкина и его супругу Аллу Пугачеву заметили в аэропорту Израиля. Вероятно, они решили уехать из страны, на которую 7 октября напали боевики ХАМАС.

Их заметили сегодня в аэропорту Бен-Гурион. В кадре видно только Галкина, а вот Пугачева стоит спиной. Они туда приехали в спортивных костюмах. Скорее всего, они собирались впопыхах.

Отметим, вчера вечером, 7 октября, Галкин опубликовал пост в социальной сети Instagram. Он сообщил, что они с супругой и детьми проснулись в 6:30 от сирен.

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"Тяжелое время для Израиля. Соболезнования погибшим и их семьям! Молимся за оказавшихся в заложниках", - написал шоумен.

Война в Израиле - что известно

Утром 7 октября из сектора Газа по Израилю массированно были запущены ракеты, в городах вспыхнули пожары. От нападения ХАМАСа в Израиле погибло по меньшей мере 600 человек, среди которых две гражданки Украины.

После нападения Израиль объявил полную боевую готовность. Он уже стянул артиллерию и танки к границе с Газой.

Кроме того, президент Польши Дуда заявил, что события в Израиле способствуют России и отвлекают внимание мира от Украины.

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