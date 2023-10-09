Он остается вместе со своим народом даже в такие трудные времена.

Российский комик, проживающий почти два года в Израиле, Максим Галкин ответил на вопросы поклонников в Instagram и рассказал, пойдет ли на фронт защищать Израиль.

По его словам, если бы у него был опыт и были какие-то основания, то он взял бы в руки оружие. Однако на данный момент он будет более полезным в тылу.

"Если бы я служил в армии Израиля и были бы хотя бы какие-то основания, чтобы я мог пойти сейчас защищать Израиль, я бы пошел. Но у меня есть возможность по-другому поддержать страну. Я пойду сдавать кровь, я буду помогать", - сказал Галкин.

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Он добавил, что сейчас все израильтяне сплотились воедино. Они не убегают из своей страны, а наоборот готовы там оставаться и защищать ее от боевиков ХАМАСа. Поэтому, как продолжил Галкин, он верит в победу Израиля и гордится тем, что он израильтянин.

"Я горжусть тем, что я израильтянин, и уверен, что придет время, когда я буду гордиться тем, что я - россиянин", - добавил шоумен.

Напомним, ранее в сети "всплыло" фото, на котором Галкин и Пугачева были замечены в аэропорту Израиля Бен-Гурион. РосСМИ сообщали, что они, скорее всего, бегут из страны из-за войны.

Однако уже на следующий день Галкин опроверг эту информацию. Он сообщил, что с супругой и детьми остается в Израиле.

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