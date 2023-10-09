По его словам, он остается на своей родине.

Российский шоумен Максим Галкин, который уже более полутора лет живет в Израиле, вышел на связь с поклонниками и рассказал, уехал ли он из страны, где сейчас идет война.

"Больше полутора лет назад мы с семьей уехали из России. Сколько бы не пытались называть наш отъезд бегством - это неправда. Бегут от угрозы, а нам ничего не угрожало. Как и России ничего не угрожало в феврале 2022 года. Почему мы уехали я объяснять не буду, потому что умные знают, а дуракам повторять - бесполезно", - сказал шоумен.

Он отметил, что их с Пугачевой выбор пал на Израиль потому, что это родина Галкина, он - еврей по маме. И когда на страну напали боевики ХАМАС, он никуда не бежал, а оставался вместе с израильтянами.

"Мы выбрали Израиль. Потому что я люблю эту страну, потому что мне здесь спокойно, потому что мы с Аллой чувствуем себя здесь своими, не чужими. Также как мы всегда чувствовали себя в России. Я - еврей по маме, поэтому мы выбрали Израиль. И ни минуты об этом не пожалели. И сегодня, в эти трудные и горестные для Израиля дни, мы здесь. Мы даже не рассматривали возможность куда-то уехать, хотя она есть", - добавил Галкин.

Напомним, ранее в сети "всплыло" фото, на котором Галкин и Пугачева были замечены в аэропорту Израиля Бен-Гурион. РосСМИ сообщали, что они, скорее всего, бегут из страны из-за войны.

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