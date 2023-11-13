Десятилетняя Лиза сфотографирована на диване.

Российский юморист Максим Галкин, который живет со звездной семьей в Израиле и признан Россией предателем из-за четкой проукраинской позиции и категоричности в отношении российских оккупантов, опубликовал свежее фото своей дочери Лизы. Фотографию знаменитость разместил на своей странице в Instagram.

На фото симпатичная улыбающаяся девочка сидит на просторном диване. Знаменитый ребенок одет просто: в классические джинсы и блузу белого цвета.

Шоумен Галкин отметил фото девочки сердечком и почему-то решил закрыть комментарии. Почему знаменитость заблокировал возможные мнения заинтересованных фанатов – неизвестно.

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Добавим, что примадонна Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин имеют еще малого сына Гарри. Они с девочкой являются двойняшками, которых в 2013 году родила суррогатная мать. С начала агрессивных действий России в Украине вся семья переехала в Израиль на постоянное место жительства.

Добавим, что недавно распространилась информация о том, что Максим Галкин и Алла Пугачева выехали из Израиля на Кипр. Ранее шоумен уверял, что остается вместе со своими соотечественниками даже в самые опасные времена. Он добавил, что будет помогать израильтянам будучи в тылу.

К слову, недавно Примадонна вышла на связь с поклонниками и показала совместное фото с мужем. "Живем дальше", - лаконично написала она.

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