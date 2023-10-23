По данным росСМИ, она будет жить на Кипре.

Российская певица, осудившая войну в Украине, Алла Пугачева вместе с детьми покинула Израиль.

Как сообщают росСМИ, певица перебралась на Кипр, где в 2017-м приобрела дом на берегу моря и получила гражданство страны. Там певица собирается провести ближайший год.

Ранее из Израиля уехал Максим Галкин. Он говорил, что отправится в тур, однако затем вернется к жене и детям. По поводу того, что они планируют уехать из Израиля в другую страну на неопределенный срок, шоумен ничего не говорил.

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Известно, что Галкин дал уже два концерта в Лимасоле и Варшаве. Сегодня он выступит в Кишиневе.

Позиция Аллы Пугачевой и Максима Галкина по войне в Украине

Супруги осудили вторжение РФ в Украину и выехали из страны-агрессора. Уже больше года они живут в Израиле. Также Галкин, продолживший свою концертную деятельность, собирал деньги на помощь Украине.

Когда война началась и в Израиле, он заявил, что вместе с семьей остается там. Несмотря на то, что его заметили в аэропорту, шоумен четко сказал, что никуда бежать не будет. Он будет помогать своей родине.

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