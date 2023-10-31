Примадонна опубликовала новое фото.

Российская певица Алла Пугачева впервые за долгое время появилась в социальной сети Instagram и опубликовала совместное с мужем Максимом Галкиным фото.

В кадре Примадонна позировала в черных облегающих штанах и рубашке в полоску с открытыми плечами. На худенькие ножки она надела темные балетки. Галкин предстал в casual-костюме и кедах.

"Живем дальше", - подписала фото Пугачева.

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Что по этому поводу думают ее поклонники - неизвестно, так как артистка убрала возможность комментировать ее пост.

Переезд Пугачевой и Галкина

В начале полномасштабного российского вторжения Алла Пугачева и Максим Галкин переехали из России в Израиль. Они осудили большую войну в Украине.

Однако в Израиле у них не получилось спокойно жить. После того, как боевики ХАМАС напали на Израиль, они были вынуждены переехать. При этом в начале войны в Израиле Галкин говорил, что они остаются на месте и не планируют никуда переезжать. Сейчас же стало известно, что они уехали на Кипр.

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