По словам артиста, достучаться до россиян невозможно.

Украинский артист Макс Барских записал видеообращение, в котором призвал украинцев полностью игнорировать россиян.

"Не вступайте с ними в переписки, просто игнорируйте рашистских ботов. У них в голове овощное рагу и все их выдумки недостойны внимания украинцев. Нет смысла с ними вступать в дискуссию. Россияне – беспомощные", – сказал артист.

Также он призвал не обращать внимания на российскую пропаганду, которая затуманила мозг жителей РФ.

Напомним, ранее Макс Барских жестко высмеял россиян, празднующих оккупацию Крыма.

Он отметил, что пока россияне веселятся на концерте "Крымская весна", их армия уничтожает города Украины и убивает мирных жителей. При этом на концерт пришло 200 тысяч россиян, а на митинги против войны в Украине - значительно меньше.

Вас также могут заинтересовать новости: