Макаревич поддержал проукраинских звезд.

Проукраинский артист Андрей Макаревич заступился за российских звезд, которые выехали за границу в связи с войной в Украине.

Так, Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми сейчас находится в Израиле. Он неоднократно призывал остановить войну в Украине. А недавно и вовсе заявил, что прекращает вести свои социальные сети так, как раньше, ибо сейчас это неуместно. Больше там развлекательного контента не будет.

Также из России уехала и певица Земфира, которая также осудила войну в Украине. Она поддержала Украину новым клипом "Не стреляйте", где показала бомбежку украинских городов.

Актриса Чулпан Хаматова вместе с тремя дочерьми тоже покинула РФ. Она переехала в Латвию из-за войны в нашей стране. Более того, актриса заявила, что не намерена возвращаться на Родину.

После этого зомбированные российской пропагандой пользователи сети и публичные личности РФ начали негативно высказываться в адрес Пугачевой, Галкина, Хаматовой и Земфиры. Они уверены, что звезды предали свою Родину.

Но мимо этого не прошел проукраинский артист Андрей Макаревич, который также покинул Россию, а сейчас и вовсе находится в Бородянке.

"Вижу тявканье по поводу уехавших - Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры... Это Россия уехала от вас, мудачьё. Потому что Россия - они, а не вы", - написал Макаревич.

Напомним, ранее Макаревич напомнил россиянам о позорной судьбе Третьего Рейха.

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