Музыкант обратился к российскому народу.

Российский музыкант Андрей Макаревич, который неоднократно поддерживал Украину, напомнил россиянам о позорной судьбе Третьего Рейха.

Он отметил, что даже фюреру Адольфу Гитлеру не приходило в голову делать то, что сейчас делает президент РФ Владимир Путин.

"Даже Гитлеру не пришло в голову объявить, что советская армия сама разбомбила свои города, взяла в блокаду Ленинград, чтобы дискредитировать миролюбивый Рейх", – написал Макаревич.

Он добавил, что сейчас весь мир столкнулся с Четвертым Рейхом. Также он добавил, что судьба Гитлера закончилась трагически. А после всех этих событий Германии пришлось еще очень долго выплачивать репарации.

"Тем, кто еще не понял, что мы уже в Четвертом Рейхе, нужно немедленно вспомнить, чем кончился Третий", – написал музыкант.

Напомним, ранее Андрей Макаревич резко отреагировал на выступление Путина в "Лужниках".

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