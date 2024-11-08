Певица украсила торт резкой надписью и поделилась своим возмущением в соцсетях.

Американская певица Мадонна выразила возмущение по поводу результатов президентских выборов в США, где, по ее словам, лидером выбрали "осужденного преступника, насильника, фанатика" - Дональда Трампа.

В знак протеста звезда решила оригинально отреагировать, испекая торт с прямолинейной надписью на нем: "Иди к черту, Трамп!". Десерт был украшен желтым и коричневым кремом, а также вишнями мараскино.

Кадры с тортом певица опубликовала в Instagram Stories. Мадонна также дополнила свой протест вопросом о причинах выбора Трампа:

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"Пытаюсь понять, почему осужденный преступник, насильник, фанатик был избран лидером нашей страны, потому что он полезен для экономики?".

Известная своей социальной активностью, Мадонна уже не впервые использует свои платформы для высказывания критики в адрес политиков, однако на этот раз ее позиция стала одной из самых обсуждаемых тем в медиапространстве.

Кто такая Мадонна?

Мадонна - это культовая американская певица, актриса и поп-икона, которая получила титул "Королевы поп-музыки" благодаря своему непревзойденному влиянию на музыкальную индустрию. Она стала символом творческой свободы, постоянно экспериментируя с музыкальными стилями и визуальным образом, что сделало ее одной из самых влиятельных фигур в поп-культуре. В течение своей многолетней карьеры Мадонна выпустила множество хитов, таких как Like a Virgin, Vogue, Like a Prayer, и Material Girl. Ее деятельность часто сопровождается смелыми социальными и политическими заявлениями, что также отражает ее личную активную позицию по вопросам равноправия, свободы выражения и социальной справедливости.

Напомним, Мадонна сообщила о потере родного человека.

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