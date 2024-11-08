Мадонна публично осудила Трампа / Скриншот Instagram

Американская певица Мадонна выразила возмущение по поводу результатов президентских выборов в США, где, по ее словам, лидером выбрали "осужденного преступника, насильника, фанатика" - Дональда Трампа.

В знак протеста звезда решила оригинально отреагировать, испекая торт с прямолинейной надписью на нем: "Иди к черту, Трамп!". Десерт был украшен желтым и коричневым кремом, а также вишнями мараскино.

Кадры с тортом певица опубликовала в Instagram Stories. Мадонна также дополнила свой протест вопросом о причинах выбора Трампа:

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"Пытаюсь понять, почему осужденный преступник, насильник, фанатик был избран лидером нашей страны, потому что он полезен для экономики?".

Мадона испекла торт с провокационной надписью / фото инстаграм Мадонны

Известная своей социальной активностью, Мадонна уже не впервые использует свои платформы для высказывания критики в адрес политиков, однако на этот раз ее позиция стала одной из самых обсуждаемых тем в медиапространстве.

Кто такая Мадонна?

Мадонна - это культовая американская певица, актриса и поп-икона, которая получила титул "Королевы поп-музыки" благодаря своему непревзойденному влиянию на музыкальную индустрию. Она стала символом творческой свободы, постоянно экспериментируя с музыкальными стилями и визуальным образом, что сделало ее одной из самых влиятельных фигур в поп-культуре. В течение своей многолетней карьеры Мадонна выпустила множество хитов, таких как Like a Virgin, Vogue, Like a Prayer, и Material Girl. Ее деятельность часто сопровождается смелыми социальными и политическими заявлениями, что также отражает ее личную активную позицию по вопросам равноправия, свободы выражения и социальной справедливости.

Напомним, Мадонна сообщила о потере родного человека.

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