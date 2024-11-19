Попдива поделилась новым кадром с 28-летним футболистом.

Знаменитая американская певица Мадонна после слухов о расставании с молодым бойфрендом снова показались с ним на публике. Поп-звезда поделилась серией новых кадров, на одном из которых засветилась с возлюбленным.

Новые фотографии знаменитость опубликовала в своем Instagram. На снимках она продемонстрировала, как провела время в компании друзей и знакомых на вечеринке в Лос-Анджелесе. В подписи к фото артистка поделилась размышлениями о своем непростом пути к популярности, а также заговорила о съемках фильма или сериала о ее насыщенной событиями жизни. Она поинтересовалась у подписчиков, интересно ли им было бы увидеть картину о ней.

"У меня не было нормальной жизни. Я не могу сделать это нормальным способом. Проведение времени с моими творческими друзьями было именно тем топливом, которое мне было нужно, чтобы продолжать идти вперед! Мы все согласились, что нам нужно быть еще более бесстрашными! Искусство = выживание. Мы не можем останавливаться. Если вы чего-то очень сильно хотите в жизни - вся вселенная сговорится, чтобы вы это получили. Стоит ли снимать историю моей жизни в сериале или полнометражном фильме. Подумайте, прежде чем ответить!" - написала Мадонна.

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Однако внимание поклонников больше всего привлекла не подпись, а одно из фото. На нем исполнительница показалась со своим бойфрендом - 28-летним Акимом Морисом, с которым ей недавно приписывали расставание. Парочка позировала на камеру в объятиях.

К слову, первые слухи о разрыве отношений влюбленных распространились в начале ноября. Тогда в сети писали, что они разошлись еще в октябре этого года, но скрывали это. Звезды не устраивали громких скандалов. Их роман длился примерно 5 месяцев. Инсайдеры отмечали, что расставание было неизбежным из-за большой разницы в возрасте. Кстати, сама Мадонна никак не комментировала слухи о разрыве с футболистом.

Напомним, ранее Мадонна эмоционально отреагировала на победу Трампа на выборах в США. Певица украсила торт резкой надписью и поделилась своим возмущением в соцсетях.

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