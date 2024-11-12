Знаменитость состояла в отношениях с футболистом на 38 лет моложе.

Известная американская певица Мадонна, которая ранее сообщила о потере родного человека, разошлась со своим бойфрендом - 28-летним футболистом Акимом Моррисом. Инсайдеры раскрыли причину расставания спортсмена и поп-дивы.

Как сообщает издание Daily Mail со ссылкой на собственные источники, пара разорвала отношения еще в октябре этого года, но скрывала это. Звезды не устраивали громких скандалов и разошлись на позитивной ноте. Они находились в отношениях с лета. Никто из них не держит обиду, поскольку расставание было неизбежным, говорят инсайдеры.

Источники также рассекретили причину растаивания знаменитостей. Стало известно, что влюбленные больше не могли быть вместе из-за разницы в возрасте. Как известно, Мадонна была старше экс-возлюбленного на 38 лет. Стоит указать, что исполнительница известна романами с молодыми мужчинами, которые порой были возрастом, как ее дети. Со всеми ними звезде не удалось построить крепких отношений и пары распадались, как и на этот раз.

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Кроме того, еще одной причиной разрыва отношений могли быть измены Морриса. Инсайдеры отмечают, что футболист, вероятно, интересовался другими женщинами, чего не хотела терпеть Мадонна.

"Мадонна столкнулась в этих отношениях с той же проблемой, что и во всех последних. Она и ее парни из разных эпох. Мадонна чувствовала, что Аким смотрит на сторону. Так и было", - утверждают инсайдеры.

Напомним, ранее Мадонна эмоционально отреагировала на победу Трампа на выборах в США. Певица украсила торт резкой надписью и поделилась своим возмущением в соцсетях.

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