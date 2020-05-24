Полуголая Мадонна шокировала вульгарным фото
Всемирно известная исполнительница Мадонна выложила в сеть откровенное фото. Таким образом певица решила ответить своим хейтерам.
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Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.
На фото Мадонна изображена лишь в нижнем белье. Ее лифчик просвечивается так, что видны соски, а на голове беспорядок.
"Для тех, кто возмущен этим фото: хочу вам сообщить, что я окончила университет по***зма. Спасибо, что пришли на церемонию вручения дипломов!" - написала Мадонна.
Отметим, что многие были возмущены таким снимком, однако большинство поклонников положительно оценили столь пикантный снимок: "Мадонна, ты идеальная", "Такая горячая", "Мы тебя любим", "Невероятная" - написали фолловеры.
Как сообщал УНИАН, ранее 61-летняя Мадонна опубликовала на своей странице в Instagram два селфи, на которых предстала в полупрозрачном нижнем белье.
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