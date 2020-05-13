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61-летняя Мадонна шокировала фото в полупрозрачном белье

10:10, 13 мая 2020
Звезды
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Мадонна показала пикантные кадры / instagram.com/madonna

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На одном из снимков, снятых в ванной, певица запечатлела себя со спины, показав ягодицы. Многие фаны артистки обратили внимание на то, что ее попа смотрится слишком ненатурально. "Фу, фальшивая ненатуральная задница", - пишут в комментариях.

На втором, не менее провокационном, кадре Мадонна предстала в черном боди в сетку.

"Наконец-то я пройду восстановительное лечение после операции по удалению хряща! Я бы прыгала вверх и вниз, если бы могла после восьми месяцев боли! Пожелайте мне удачи!", - рассказала в подписи к фото звезда.

Ранее Мадонна показала пикантные снимки с молодым бойфрендом, на которых они запечатлены во время поцелуя.

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Теги: #Мадонна#фото