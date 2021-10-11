Артист показал новое тату на шестом эфире шоу "Танцы со звездами".

Украинский артист MELOVIN, который недавно совершил каминг-аут, в шестом эфире шоу "Танцы со звездами" сделал откровенное признание.

Артист показал татуировку, которую посвятил своей маме. По его словам, это самый близкий человек, которого он очень любит. На запястье у него красуется надпись "Я с тобой" почерком мамы.

"Мама, я тебя люблю слишком сильно", - сказал певец.

Также он добавил, что Костей (настоящее имя артиста, - УНИАН) его могут называть только родители, так как именно они дали ему это имя и в целом подарили ему жизнь.

Константин Бочаров - украинский певец, композитор, музыкант, продюсер. Победитель шестого сезона вокального шоу "Х-Фактор". Представлял Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2018", заняв 17-е место.

5 июля 2021 года в первый день музыкального фестиваля Atlas Weekend совершил каминг-аут как бисексуал. Перед зрителями на сцене Melovin поцеловал сначала женщину, а потом мужчину, затем достал радужный флаг. После выступления артист выразил возмущение тем, что эпизод не попал в прямую трансляцию на телеканале M1.

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Автор: Диана Могилевич