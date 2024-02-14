Актриса была приятно удивлена.

Украинская актриса Наталья Денисенко получила подарок от мужа-военного на День влюбленных. Несмотря на то, что Андрей Фединчик сейчас на фронте и защищает Украину, он все же смог сделать приятный сюрприз любимой.

Наталья сразу похвасталась презентом у себя в Instagram. Актриса выложила видео, на котором сначала показала открытку в виде сердечка. Внутри нее была надпись: "Моей любимой жене" и нарисовано два сердечка рядом.

А дальше Денисенко показала роскошный букет из белых цветов, которые она любит. Женщина позировала с подарком в зеркале с улыбкой на лице.

Видео дня

Это трогательное видео Наталка подписала так:

"Спасибо, мой любимый! Как я скучаю".

К слову, Наталья Денисенко и Андрей Фединчик поженились в 2017 году. В первые дни войны мужчина пошел в ВСУ, поэтому сейчас они редко видятся. Актриса рассказывала, что ей сложно было принять решение Андрея и пережить расставание с ним. Она постоянно за него волнуется, но верит, что все скоро уладится и их семья будет вместе, как и раньше.

Напомним, недавно Наталья Денисенко призналась, как поддерживает отношения на расстоянии с мужем Андреем Фединчиком.

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