Актриса подчеркнула, что стоит всеми силами сохранять чувства в паре.

Украинская актриса Наталья Денисенко откровенно рассказала, как поддерживает отношения на расстоянии с мужем Андреем Фединчиком, который в первые дни войны пошел в ВСУ защищать Украину.

"Это очень сложно, но я действительно очень стараюсь. Пока мужчины на войне, понятно, что им не до того, поэтому женщины должны работать над отношениями еще сильнее, - сказала Наталья Денисенко в интервью изданию JetSetter.

А дальше назвала свои методы сохранения любви в паре, когда обстоятельства не позволяют часто видеться.

Видео дня

"У нас был период секса онлайн и всех этих эротических переписок. А как еще женщина с мужчиной могут поддерживать отношения на расстоянии? Понятно, что для многих это может быть довольно сложно, если раньше не было такой сильной эмоциональной привязанности. Но мы с Андреем очень старались. Сейчас, когда он бывает дома, я уделяю ему все свое внимание, даже работу отменяю, чтобы быть рядом. Времени вдвоем всегда мало, поэтому мы его очень ценим", - добавила Наталья.

Она также старается делать все, чтобы их общий 6-летний сын не забывал о папе и его любви.

"И сыну Андрюше каждый вечер говорю, что папа по нему скучает, любит его. Я покупаю подарки и дарю "от папы", чтобы он чувствовал его заботу. Мы постоянно снимаем какие-то видео и отправляем мужу. Ну, и я всегда прошу Андрея, когда у него есть возможность, записывать аудио- и видеосообщения для сына, чтобы несмотря на расстояние их связь не терялась. Папа для него авторитет, поэтому я изо всех сил стараюсь сохранить их отношения", - добавила актриса.

Напомним, ранее Наталья Денисенко показала, как отдохнула с мужем-военным.

Вас также могут заинтересовать новости: