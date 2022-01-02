Звезда также похвасталась фолловерам ценным подарком от нового бойфренда.

Украинская блогерша-миллионница София Стужук подтвердила, что больше не одинока. Новый год звезда встретила в объятиях нового бойфренда.

Романтичным фото Стужук поделилась в Instagram.

София показала нежные объятия с мужчиной в постели. Любимый обнял блогерку.

"Лучший Новый год и лучшее начало года в моей жизни", - подписала фото София.

Читайте также"Долгая и интересная история": Саша Бо впервые показала фолловерам нового парняЗвезда также похвасталась фолловерам, что любимый сделал ей ценный подарок на Новый год. София отметила, что хотела либо браслет, либо кольцо, однако никому не говорила об этом. Мужчина якобы сам угадал.

"Я в своей голове загадала, чтобы мой мужчина на Новый год подарил мне либо браслет, либо кольцо тринити. Но я об этом не говорила никому, вообще никому. Представьте мои глаза, когда я увидела этот подарок", - поделилась София.

В конце концов, Стужук пока оставила в тайне имя своего возлюбленного. Однако совсем недавно она отдыхала вместе с блогером и бывшим Саши Бо - Игорем Пустовитом. Они проводили время вместе, обнимались и танцевали.

Вас также могут заинтересовать новости: