Лолита оскандалилась выступлением в аннексированном Крыму.

Российская певица Лолита, поддержавшая войну в Украине, попала в конфуз на фестивале "Таврида", который состоялся в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает KP.ru.

Мало того, что она появилась на сцене в купальнике и белой рубашке, сверкая целлюлитом, так еще и устроила ругань с организаторами шоу. Артистка пожаловалась на некачественный звук и резко обратилась к музыкантам.

"А будет больше народа. Начнет у меня звук сносить – я же ни хр*на не услышу! Извините, я знаю, здесь нельзя ругаться", – заявила Лолита.

Затем она придралась к тому, что микрофон ее партнера по сцене якобы непрофесссионально настроен. Поэтому она продолжила ругаться.

"Чего так тихо? Я не слышу своего партнера! Бл*ть! Раз, раз! Почему не настроили микрофон моего партнера? Стоп, стоп, я сказала!" – начала кричать певица.

Напомним, ранее Дмитрий Гордон показал видео с Лолитой, где она оскорбляет украинцев.

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