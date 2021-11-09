Певица станцевала под новую песню Светланы Лободы.

Популярная певица Лолита Милявская опубликовала в своем инста-блоге видео, на котором танцует со шваброй под песню Лободы "Американо".

Звезда подобрала для этого ролика слитный купальник с анималистическим принтом и длинными рукавами. При этом Лолита крутилась перед камерой, тем самым демонстрируя не только свою фигуру, но и стройные ножки и ягодицы.

Первой на этот танец отреагировала сама Лобода: "Ну, что это за девочка! Обожаю". К восторженному комментарию Лободы присоединились и другие поклонники певицы. Они отметили, что 57-летняя Милявская выглядит отлично.

"Вот это фигура", "Произвела ажиотаж", "Лолик, ты необыкновенная", "Эпатаж наивысшего класса", "Красотка", "Как всегда шикарная", - пишут фанаты.

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Лолита родилась в 1963 году в Закарпатской области, но карьеру музыканта решила строить в России. Она является лауреатом телевизионной премии "ТЭФИ-2007" в номинации "Ведущий ток-шоу" за ток-шоу "Лолита. Без комплексов" на "Первом канале".

Известно, что Лолита пять раз была замужем, один раз из которых фиктивно. У нее есть дочь Ева, которая живет с бабушкой в Киеве.

Напомним, Лолита высказывалась в поддержку присоединения Крыма к России, отметив, что не видит в ситуации давления со стороны РФ и осуждает антироссийские санкции ЕС.

Ранее УНИАН сообщал, что Лолита восхитила поклонников моложавым видом.

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Автор: Диана Могилевич