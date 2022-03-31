Опальная певица выстрадала себе прощение.

Опальная певица Светлана Лобода долго молчала о войне в Украине, а после блокировки ее страницы в Instagram начала плакать на камеру и рассказывать, как она помогает украинской армии.

Из-за молчаливой поддержки путинского режима Лободу внесли в "черный список" артистов. Но совсем недавно она наконец четко высказала свою позицию по поводу войны в Украине и признала, что именно Россия напала на нашу страну.

Так как Светлана сейчас занимается волонтерством, перечисляет деньги на нужды украинской армии, создатели платформы TheyLoveWar приняли решение убрать ее из "черного списка".

"Считаем своим лучшим результатом, что некоторые из опубликованных признали свою ошибку, определились с собственной позицией и начали говорить правду о нападении России на Украину. Нескольких персон после этого убрали из черного списка. К примеру, Лободу, которая с первых дней начала не только говорить о войне в соцсетях, но и активно вести волонтерскую деятельность", –сказал создатель платформы.

Напомним, ранее Данилко и Крапивина публично поскандалили из-за "фальшивых" слез Лободы.

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