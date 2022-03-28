Причиной ссоры стала опальная Лобода.

Украинский артист Андрей Данилко на YouTube-канале "А поговорить?" рассказал, что его раздражают плачущие опальные звезды, которые долго молчали о войне в Украине, а потом их резко осенило.

"Когда я видел этих плачущих звезд, меня это раздражало, у меня не было сострадания. Может я такой человек, который видит фальшь. Когда ты видишь 5 дубль, меня это раздражает. Дай Бог, чтобы я был не прав, но у меня такое ощущение", – сказал артист.

Такое заявление артиста не понравилось экс-продюсеру Светланы Лободы. Она написала, что каждый имеет право на личную позицию, но риторика Данилко сводится к тому, чтобы обкладывать г*вном коллег.

Также Крапивина рассказала, что Лобода уже успела сделать для Украины - перечислила 1,5 млн гривень в фонд Маши Ефросининой, занималась гуманитаркой и т.д.

"Вам, Андрей Михайлович, пора подзавязать с алкоголем, я думаю, и взглянуть на все трезвым взглядом", - добавила Крапивина.

Вас также могут заинтересовать новости: