Российские звезды опять попали "под раздачу".

Украинский продюсер Игорь Кондратюк в очередной раз высказался о российских звездах, которые либо молчат о войне в Украине, либо поддерживают путинский режим.

Кондратюк отметил, что все россияне - это враги украинского народа. Также он рассказал, что сейчас с удовольствием "дал бы по морде" Николаю Баскову, который поддержал войну в нашей стране.

"Можно было бы ему сейчас намылить фейс. При том, что я абсолютно мирный человек, никому по лицу в жизни не давал. Я словил себя на мысли и скажу одну интересную вещь – я вообще не интересуюсь, кто там и что делает. Меня даже проукраинские россияне не сильно вообще интересуют", - сказал Кондратюк.

Шоумен добавил, что если есть проукраинские россияне, значит у них есть понимание, что война – это зло. Кондратюк посоветовал им разбираться с властью России, а не просто поддерживать украинцев.

Также Кондратюк высказался и о Светлане Лободе, которая долго молчала о войне и лишь недавно заговорила о ней.

"Поздно вср*лась. Мне все равно на тех артистов, которые с 2014 года находились в России", - добавил продюсер.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк показал "подарок" во дворе дома от россиян.

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